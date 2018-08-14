В Швеции неизвестные подожгли около сотни машин

Новости Швеции. В Швеции минувшей ночью сгорели около сотни машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные устроили поджоги сразу в пяти районах на западе страны.

Наибольшее число автомобилей было уничтожено в Гётеборге и Тролльхеттане. У мест происшествия были замечены группы молодых людей в масках. Они бросали под машины петарды и перекрывали камнями подъезды к стоянкам.

Злоумышленников разыскивают правоохранители. К слову, поджоги авто в Швеции – не редкость. В основном, это происходит в начале учебного года.