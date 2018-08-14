Прямой эфир

В Швеции неизвестные подожгли около сотни машин

14 августа 2018 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В Швеции минувшей ночью сгорели около сотни машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные устроили поджоги сразу в пяти районах на западе страны.

В Швеции неизвестные подожгли около сотни машин-1

Наибольшее число автомобилей было уничтожено в Гётеборге и Тролльхеттане. У мест происшествия были замечены группы молодых людей в масках. Они бросали под машины петарды и перекрывали камнями подъезды к стоянкам.

Злоумышленников разыскивают правоохранители. К слову, поджоги авто в Швеции – не редкость. В основном, это происходит в начале учебного года.

# Поджог автомобилей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне автомобиль на большой скорости врезался в ограждение около парламента, есть пострадавшие
14 августа 2018 10:58

В Лондоне автомобиль на большой скорости врезался в ограждение около парламента, есть пострадавшие

Предложения по обновлению конституции Кубы граждане страны смогут высказать на референдуме
14 августа 2018 08:53

Предложения по обновлению конституции Кубы граждане страны смогут высказать на референдуме

Более 2 тысяч человек эвакуировали в Польше из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны
14 августа 2018 08:49

Более 2 тысяч человек эвакуировали в Польше из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны