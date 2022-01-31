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В Гамбурге затоплен исторический центр. В Европе шторм нанёс урон сразу нескольким странам

31 января 2022 09:15
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Погода нарушила нормальную жизнь сразу в нескольких странах. Четыре человека стали жертвами сильнейшего шторма, который обрушился на Северную Европу. Он принес собой ураганный ветер, дожди и снегопады. В результаты сотни тысяч домов остались без электричества.

В Гамбурге затоплен исторический центр. В Европе шторм нанёс урон сразу нескольким странам-1

Поваленные деревья заблокировали дороги и железнодорожные пути. В немецком Гамбурге вышедшая из берегов Эльба затопила исторический центр. Под водой оказались сотни машин. Шторм затронул также Финляндию, Норвегию, Швецию и Великобританию. В Дании из-за непогоды вынуждены были закрыть несколько мостов. В Швеции сильный ветер повалил строительный кран.

В Гамбурге затоплен исторический центр. В Европе шторм нанёс урон сразу нескольким странам-4

В США из-за сильного снежного шторма отменили порядка полутора тысяч авиарейсов. На востоке страны выпало около метра снега. Из-за этого были закрыты многие шоссе. Несколько штатов объявили чрезвычайную ситуацию.

В Гамбурге затоплен исторический центр. В Европе шторм нанёс урон сразу нескольким странам-7

А Бразилию заливают дожди. Там наводнения и сошедшие сели унесли жизни 18 человек, в том числе семерых детей. Более 500 семей остались без крыши над головой. На помощь пострадавшим власти страны выделили около 3 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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