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Умер народный артист России Виктор Мережко. Ему было 84 года

31 января 2022 08:30
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. На 85-м году ушел из жизни народный артист России Виктор Мережко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Умер народный артист России Виктор Мережко. Ему было 84 года-1

За свою многолетнюю творческую карьеру он попробовал себя в разных амплуа – режиссер, актер, автор сценариев. Фильмы, в которых Мережко выступил сценаристом, знает не одно поколение. «Тигры на льду», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова» – по его текстам снято более 50 фильмов. Он также стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Профессии народный артист был верен до конца. Каждый день, уже будучи в преклонном возрасте, Виктор Мережко обязательно писал.  

# Некролог # Виктор Мережко # Фотофакт

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