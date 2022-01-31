Умер народный артист России Виктор Мережко. Ему было 84 года

За свою многолетнюю творческую карьеру он попробовал себя в разных амплуа – режиссер, актер, автор сценариев. Фильмы, в которых Мережко выступил сценаристом, знает не одно поколение. «Тигры на льду», «Здравствуй и прощай», «Вас ожидает гражданка Никанорова» – по его текстам снято более 50 фильмов. Он также стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Профессии народный артист был верен до конца. Каждый день, уже будучи в преклонном возрасте, Виктор Мережко обязательно писал.