Люди требуют отмены сертификатов о вакцинации. В Брюсселе несколько тысяч людей вышли на акцию протеста

Протестная волна против ковид-ограничений накрывает мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, чтобы выразить свое возмущение решением правительства ввести сертификат о вакцинации. Без него людей не будут пускать в рестораны, кинотеатры и на массовые мероприятия.

Демонстранты держали плакаты, призывающие кабмин либо отозвать закон, либо уйти в отставку. По мнению протестующих, это нарушает их права и, что немаловажно, Конституцию страны. Это уже третья акция в бельгийской столице с начала 2022 года. И, несмотря на опасения властей, она прошла мирно. Предыдущая, неделю назад, закончилась беспорядками и жесткими столкновениями с полицией.

Борются с ковид-ограничениями и на другом краю планеты. В Канаде продолжается масштабная акция протеста дальнобойщиков. Их недовольство вызвало требование об обязательной вакцинации. Большая колонна грузовиков прибыла в Оттаву, где их с национальными флагами, плакатами с надписью «Свобода», а также лозунгами с критикой правительства встретили местные жители. Несмотря на мирный характер акции, офис премьер-министра на всякий случай покинул город.