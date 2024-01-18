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В ФРГ не утихает шумиха вокруг партии «Альтернатива для Германии»

18 января 2024 09:02
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В Германии не прекращаются протесты против возрождающегося в стране нацизма. Около тысячи человек провели мирную демонстрацию в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ не утихает шумиха вокруг партии «Альтернатива для Германии»-1

Они требовали признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и запретить ее деятельность. Многие держали плакаты «В Германии не должно быть места для нацистов». Протестующие заявили, что не могут равнодушно смотреть, как в стране поднимает голову фашизм.

В ФРГ не утихает шумиха вокруг партии «Альтернатива для Германии»-4

Я здесь, потому что считаю, что общество в целом и я лично должны что-то сделать, чтобы правые экстремисты не получили слишком много власти в нашей стране. Слишком много людей голосуют за «Альтернативу для Германии», и встреча в Потсдаме меня ужаснула.

В ФРГ не утихает шумиха вокруг партии «Альтернатива для Германии»-7

Поводом для акций протеста, которые не утихают уже четыре дня, стал скандал вокруг упомянутой партии. Журналисты узнали, что в Потсдаме представители АдГ на тайной встрече с неонацистами и правыми радикалами обсуждали, как избавиться от беженцев и иностранцев в ФРГ. Однако в руководстве партии отрицают, что эти планы являются их политикой.

# Международная политика # Новости Германии

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