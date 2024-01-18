В ФРГ не утихает шумиха вокруг партии «Альтернатива для Германии»

В Германии не прекращаются протесты против возрождающегося в стране нацизма. Около тысячи человек провели мирную демонстрацию в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и запретить ее деятельность. Многие держали плакаты «В Германии не должно быть места для нацистов». Протестующие заявили, что не могут равнодушно смотреть, как в стране поднимает голову фашизм.

Я здесь, потому что считаю, что общество в целом и я лично должны что-то сделать, чтобы правые экстремисты не получили слишком много власти в нашей стране. Слишком много людей голосуют за «Альтернативу для Германии», и встреча в Потсдаме меня ужаснула.