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В ФРГ могут запретить деятельность партии «Альтернатива для Германии»

15 января 2024 07:42
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В Германии прошли массовые акции протеста против возрождения в стране правого экстремизма. Митинги состоялись в крупных городах, в том числе в Берлине и Потсдаме. По данным организаторов, на улицы вышли более 35 тысяч человек, в том числе чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ могут запретить деятельность партии «Альтернатива для Германии»-1

К протестующим присоединились канцлер страны Олаф Шольц и глава МИД. Возмущение людей вызвала деятельность правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», которая недавно оказалась в центре скандала. Как стало известно, члены нескольких парламентских ультраправых партий провели секретную встречу, на которой обсудили планы депортации 2 миллионов человек из Германии в случае прихода к власти. Среди них были несколько высокопоставленных представителей АДГ, а также неонацистских и крайне консервативных групп.

В ФРГ могут запретить деятельность партии «Альтернатива для Германии»-4

Протестующие считают, что это является покушением на демократию в стране, и потребовали признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и запретить ее.

# Международная политика # Олаф Шольц # Анналена Бербок # Новости Германии

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