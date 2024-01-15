В ФРГ могут запретить деятельность партии «Альтернатива для Германии»

В Германии прошли массовые акции протеста против возрождения в стране правого экстремизма. Митинги состоялись в крупных городах, в том числе в Берлине и Потсдаме. По данным организаторов, на улицы вышли более 35 тысяч человек, в том числе чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К протестующим присоединились канцлер страны Олаф Шольц и глава МИД. Возмущение людей вызвала деятельность правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», которая недавно оказалась в центре скандала. Как стало известно, члены нескольких парламентских ультраправых партий провели секретную встречу, на которой обсудили планы депортации 2 миллионов человек из Германии в случае прихода к власти. Среди них были несколько высокопоставленных представителей АДГ, а также неонацистских и крайне консервативных групп.