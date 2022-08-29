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В Финляндии в учениях с участием военных из Швеции и Великобритании задействованы почти 3000 человек

29 августа 2022 08:46
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Новости Финляндии. В Финляндии начались международные учения с участием военных из Швеции и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы около 3 000 человек.

В Финляндии в учениях с участием военных из Швеции и Великобритании задействованы почти 3000 человек-1

Они будут отрабатывать навыки ведения совместных боевых действий. Кроме того, будет проверена способность Финляндии принимать и размещать в стране подразделения шведской армии. Как пояснили в Хельсинки, эти маневры проводятся в целях плановой подготовки войск. Речь о демонстрации силы не идет.

# Военные учения # Фотофакт

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