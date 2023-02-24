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В Финляндии уменьшилось количество зарегистрированных автомобилей. Почему так произошло?

24 февраля 2023 07:45
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Новости Финляндии. Простор на дорогах Финляндии. Впервые за 13 лет в стране снизилось количество зарегистрированных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии уменьшилось количество зарегистрированных автомобилей. Почему так произошло?-1

Число машин на дорогах сократилось на 17 тысяч по сравнению с 2022 годом. Причин несколько, но основная – общая экономическая неопределенность, считает глава финской компании по продаже автомобилей. По его мнению, кризис наложил определенные отпечатки на поведение людей. Теперь они экономят деньги и тратят их только на предметы первой необходимости. Напомним, уровень годовой инфляции в Финляндии превысил 8 %.  

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# Автомобили # Пертти Пигг # Новости Финляндии # Фотофакт

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