В Финляндии уменьшилось количество зарегистрированных автомобилей. Почему так произошло?

Новости Финляндии. Простор на дорогах Финляндии. Впервые за 13 лет в стране снизилось количество зарегистрированных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число машин на дорогах сократилось на 17 тысяч по сравнению с 2022 годом. Причин несколько, но основная – общая экономическая неопределенность, считает глава финской компании по продаже автомобилей. По его мнению, кризис наложил определенные отпечатки на поведение людей. Теперь они экономят деньги и тратят их только на предметы первой необходимости. Напомним, уровень годовой инфляции в Финляндии превысил 8 %.