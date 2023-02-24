Прямой эфир

Сотни тысяч американцев остались без электричества из-за непогоды

24 февраля 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. От Южной Калифорнии до Миннеаполиса. США накрыл мощный зимний шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотни тысяч американцев остались без электричества из-за непогоды-1

Из-за непогоды власти были вынуждены закрыть сотни школ. В результате шторма также было приостановлено авиасообщение и затруднено движение по автомагистралям. А из-за ледяного дождя и сильного ветра сотни тысяч людей остались без электричества. Чрезвычайные службы предупреждают американцев об опасности передвижений и призывают не пользоваться автомобилем.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генсек НАТО: Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
24 февраля 2023 07:24

Генсек НАТО: Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо
24 февраля 2023 07:04

Посол Беларуси в Сирии: Беларусь может принять участие в постконфликтном восстановлении Алеппо

Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников
24 февраля 2023 06:51

Будут сами оплачивать коммуналку. В Пакистане урежут расходы на чиновников