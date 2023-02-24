Сотни тысяч американцев остались без электричества из-за непогоды

Новости США. От Южной Калифорнии до Миннеаполиса. США накрыл мощный зимний шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды власти были вынуждены закрыть сотни школ. В результате шторма также было приостановлено авиасообщение и затруднено движение по автомагистралям. А из-за ледяного дождя и сильного ветра сотни тысяч людей остались без электричества. Чрезвычайные службы предупреждают американцев об опасности передвижений и призывают не пользоваться автомобилем.