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Генсек НАТО: Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

24 февраля 2023 07:24
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Когда расход превышает производство. Страны НАТО истощили свои запасы снарядов для поставок в Украину. Об этом заявил генсек Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсек НАТО: Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется-1

По его словам, НАТО делает основной упор на увеличение производства боеприпасов, чтобы – цитата – продолжать ежедневное снабжение украинцев. Столтенберг также отметил, что сейчас украинский конфликт становится «логистическим сражением». И НАТО будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Ранее генсек Альянса заявлял о проведении ревизии на складах с боеприпасами в странах военно-политического союза. После окончания анализа он также призвал нарастить производство в этом направлении.  

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# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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