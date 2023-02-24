Генсек НАТО: Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Когда расход превышает производство. Страны НАТО истощили свои запасы снарядов для поставок в Украину. Об этом заявил генсек Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, НАТО делает основной упор на увеличение производства боеприпасов, чтобы – цитата – продолжать ежедневное снабжение украинцев. Столтенберг также отметил, что сейчас украинский конфликт становится «логистическим сражением». И НАТО будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Ранее генсек Альянса заявлял о проведении ревизии на складах с боеприпасами в странах военно-политического союза. После окончания анализа он также призвал нарастить производство в этом направлении.