Китай призвал к прекращению огня и боевых действий в Украине

Китай предложил свои способы по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий план опубликовало Министерство иностранных дел КНР.

Всего в документе 12 пунктов. Но в первую очередь Поднебесная призывает к прекращению огня и боевых действий, а также выступает против введения односторонних санкций. Кроме того, Китай настаивает на скорейшем возобновлении переговоров между Россией и Украиной и напоминает о суверенитете всех стран. Несколько пунктов документа посвящены и гуманитарному кризису: его необходимо урегулировать в ближайшее время, считают в КНР. И призывают обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.