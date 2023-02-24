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Китай призвал к прекращению огня и боевых действий в Украине

24 февраля 2023 07:43
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Китай предложил свои способы по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий план опубликовало Министерство иностранных дел КНР.  

Китай призвал к прекращению огня и боевых действий в Украине-1

Всего в документе 12 пунктов. Но в первую очередь Поднебесная призывает к прекращению огня и боевых действий, а также выступает против введения односторонних санкций. Кроме того, Китай настаивает на скорейшем возобновлении переговоров между Россией и Украиной и напоминает о суверенитете всех стран. Несколько пунктов документа посвящены и гуманитарному кризису: его необходимо урегулировать в ближайшее время, считают в КНР. И призывают обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.  

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# Международная политика # Фотофакт

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