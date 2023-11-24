Прямой эфир

МИД РФ отверг помощь НАТО по химическому оружию на дне Балтийского моря

24 ноября 2023 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что попытки привлечь НАТО к участию в решении вопросов, касающихся затонувшего в Балтийском море химоружия, являются плачевными для всего региона. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие вопросы должны обсуждаться на соответствующей площадке, с учетом мнения России и других стран-союзниц, а также с учетом экологических рисков.

По словам Беляева, нескоординированные шаги и попытки вовлечь в эту тему силы могут повлечь за собой отрицательные последствия для региона в целом. После Второй мировой войны в Балтийском море были потоплены многие тысячи тонн химических боеприпасов.

# Международная политика # Сергей Беляев

Другие новости рубрики

Все новости
1,5 млн человек пострадали от наводнений в Сомали
24 ноября 2023 09:06

1,5 млн человек пострадали от наводнений в Сомали

В Германии растёт уровень семейного насилия
24 ноября 2023 09:05

В Германии растёт уровень семейного насилия

ФСБ РФ задержала жителя Крыма за поставки ВСУ запчастей авиатехники
24 ноября 2023 08:56

ФСБ РФ задержала жителя Крыма за поставки ВСУ запчастей авиатехники