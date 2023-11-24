МИД РФ отверг помощь НАТО по химическому оружию на дне Балтийского моря

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что попытки привлечь НАТО к участию в решении вопросов, касающихся затонувшего в Балтийском море химоружия, являются плачевными для всего региона. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие вопросы должны обсуждаться на соответствующей площадке, с учетом мнения России и других стран-союзниц, а также с учетом экологических рисков.

По словам Беляева, нескоординированные шаги и попытки вовлечь в эту тему силы могут повлечь за собой отрицательные последствия для региона в целом. После Второй мировой войны в Балтийском море были потоплены многие тысячи тонн химических боеприпасов.