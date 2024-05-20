В Финляндии решили «осторожно» открыть границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о возможном частичном открытии границы с РФ после утверждения закона о высылке лиц, ищущих убежища. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что открытие может быть начато с одного пункта пересечения границы, а в случае успешного сотрудничества можно будет открывать и другие.

Орпо отметил, что, хотя количество незаконных переходов не увеличивается, многие люди в России ждут пересечения границ. В ближайшее время в парламенте будет представлен законопроект о возврате просителей убежища в Россию.

Граница между Финляндией и Россией по-прежнему закрыта из-за бесконтрольного потока беженцев, в чем Хельсинки обвиняют Москву. Российские власти отвергли эти обвинения.