Запад Германии страдает от масштабных наводнений

Сильные проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, привели к масштабным наводнениям на Западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно пострадали регионы на границе с Францией. Там под водой оказалось несколько населенных пунктов. По данным местных властей, спасатели выезжали на вызовы об оказании помощи более 3 000 раз. Как отмечают специалисты, такие наводнения случаются только раз в 50 лет.