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Запад Германии страдает от масштабных наводнений

20 мая 2024 07:29
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Сильные проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней, привели к масштабным наводнениям на Западе Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запад Германии страдает от масштабных наводнений-1

Особенно пострадали регионы на границе с Францией. Там под водой оказалось несколько населенных пунктов. По данным местных властей, спасатели выезжали на вызовы об оказании помощи более 3 000 раз. Как отмечают специалисты, такие наводнения случаются только раз в 50 лет.

# Природные катаклизмы # Новости Германии

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