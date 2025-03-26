Дональд Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам. Документ подпишут в ближайшее время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, заключение соглашения сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в США. Между ним и Трампом произошла перепалка, после которой украинский лидер покинул Белый дом. Также в рамках усилий по урегулированию конфликта Киеву предложена помощь в управлении атомными электростанциями.