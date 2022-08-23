Минобороны ФРГ: Германия больше не сможет поставлять оружие Украине

Германия больше не может поставлять оружие Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ.
Германия больше не может поставлять оружие Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ.
Последние месяцы страна активно снабжала Киев оружием. Однако большая часть бралась из собственных запасов. И если поставки продолжатся, то немецкая армия сильно ослабнет. Таким образом, в ведомстве прокомментировали призыв местных депутатов предоставить Украине значительно большее количество оружия и военной техники.