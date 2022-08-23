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Минобороны ФРГ: Германия больше не сможет поставлять оружие Украине

23 августа 2022 13:48
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Германия больше не может поставлять оружие Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ.

Минобороны ФРГ: Германия больше не сможет поставлять оружие Украине-1

Последние месяцы страна активно снабжала Киев оружием. Однако большая часть бралась из собственных запасов. И если поставки продолжатся, то немецкая армия сильно ослабнет. Таким образом, в ведомстве прокомментировали призыв местных депутатов предоставить Украине значительно большее количество оружия и военной техники.

# Международная политика # Кристина Ламбрехт # Новости Германии # Фотофакт

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