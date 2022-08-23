ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Один из факторов – конфликт в Украине

ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Речь идет о нехватке десятков миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в помощи нуждаются более 200 миллионов человек по всему миру. Для них необходимо собрать почти 50 миллиардов долларов. При этом с начала года удалось получить лишь треть от этой суммы.

Это самый большой дефицит финансирования в истории ООН. В первую очередь, такая ситуация обусловлена нарастанием кризисных явлений в мире. Многие страны до сих пор борются с последствиями пандемии. Негативное влияние оказывают и климатические изменения. В 2022 году значительный ущерб принесли экстремальная жара и засуха.