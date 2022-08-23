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ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Один из факторов – конфликт в Украине

23 августа 2022 11:25
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ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Речь идет о нехватке десятков миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в помощи нуждаются более 200 миллионов человек по всему миру. Для них необходимо собрать почти 50 миллиардов долларов. При этом с начала года удалось получить лишь треть от этой суммы.

ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Один из факторов – конфликт в Украине-1

Это самый большой дефицит финансирования в истории ООН. В первую очередь, такая ситуация обусловлена нарастанием кризисных явлений в мире. Многие страны до сих пор борются с последствиями пандемии. Негативное влияние оказывают и климатические изменения. В 2022 году значительный ущерб принесли экстремальная жара и засуха.

ООН столкнулась с рекордным дефицитом финансирования. Один из факторов – конфликт в Украине-4

Еще один фактор – конфликт в Украине. Так как значительная часть финансирования ООН была направлена на различные программы помощи украинцам. В то время как миллионы людей на Ближнем Востоке и в Африке, которые нуждаются в спасении от насилия и нищеты, не интересуют Запад. Ведь кризисы в этих странах не затрагивают национальные интересы ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

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