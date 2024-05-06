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В Финляндии построят крупнейший в Европе завод по производству взрывчатки

06 мая 2024 08:41
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Воля украинских политиков принадлежит Западу, а там не заинтересованы в установлении мира. Европа намерена еще больше нарастить выпуск боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии построят крупнейший в Европе завод по производству взрывчатки-1

Финляндия совместно с союзниками по НАТО собирается построить в стране завод по выпуску взрывчатки. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, это планируется сделать в кратчайшие сроки, чтобы производство было запущено уже через год, в крайнем случае – через два. По данным экспертов, сейчас дефицит взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим. Единственный завод на территории ЕС находится в Польше, но его мощности недостаточно для удовлетворения высокого спроса. Поэтому Финляндия решила занять эту нишу. На производство боеприпасов она уже выделила почти 57 миллионов евро.

# НАТО # Новости Финляндии

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