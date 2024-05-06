Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что мобилизация украинцев, находящихся в странах ЕС, провалилась. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с украинскими беженцами приобретает все большую опасность для Европы и может вылиться в новый миграционный кризис. Володин заметил, что, хотя Вашингтон и Брюссель и стремятся бороться до последнего жителя Украины, возможностей для мобилизации людей на этот фронт становится все меньше.

Он также высказал мнение, что попытки депортации украинских беженцев могут создать серьезные проблемы странам ЕС.