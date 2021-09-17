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В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата

17 сентября 2021 12:28
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Новости Италии. В Италии будут штрафовать работников без COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата-1

Правительство одобрило новый декрет, по которому люди, работающие в частном и государственном секторе, обязаны получить зеленый паспорт.

В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата-4

 

В данном документе будет информация о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста.  

В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата-7

Кроме работников, также будут оштрафованы работодатели, которые не проведут проверку наличия сертификата. Сумма штрафа от 600 до 1 500 евро.  

# Коронавирус # Фотофакт

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