В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата

Новости Италии. В Италии будут штрафовать работников без COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии будут штрафовать работников без COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство одобрило новый декрет, по которому люди, работающие в частном и государственном секторе, обязаны получить зеленый паспорт.
В данном документе будет информация о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста.
Кроме работников, также будут оштрафованы работодатели, которые не проведут проверку наличия сертификата. Сумма штрафа от 600 до 1 500 евро.