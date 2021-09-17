В Италии будут штрафовать работодателей, если у сотрудника нет COVID-сертификата

Новости Италии. В Италии будут штрафовать работников без COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство одобрило новый декрет, по которому люди, работающие в частном и государственном секторе, обязаны получить зеленый паспорт.

В данном документе будет информация о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста.