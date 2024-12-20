В Европейском совете назвали ошибкой риторику о победе Украины

Европейский совет собирается внести изменения в формулировку о победе Украины на своем сайте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Представитель совета сказал, что фраза «Украина должна выиграть эту войну» была ошибочной и будет устранена. В заявлении от 19 декабря Евросовет заявил, что «Россия не должна победить», что расходится с заявлениями главы дипломатии ЕС Кая Калласа о победе Украины.