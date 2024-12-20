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В Европейском совете назвали ошибкой риторику о победе Украины

20 декабря 2024 11:38
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Европейский совет собирается внести изменения в формулировку о победе Украины на своем сайте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico. 

В Европейском совете назвали ошибкой риторику о победе Украины-1

Фото: pixabay

Представитель совета сказал, что фраза «Украина должна выиграть эту войну» была ошибочной и будет устранена. В заявлении от 19 декабря Евросовет заявил, что «Россия не должна победить», что расходится с заявлениями главы дипломатии ЕС Кая Калласа о победе Украины.

# Международная политика

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