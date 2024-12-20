Нефть и газ. Трамп поставил жесткий ультиматум ЕС

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу увеличением пошлин, если Брюссель не повысит закупки нефти и газа в США. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ЕС должен компенсировать дефицит в торговых связях с США, иначе будут наложены пошлины. Трамп победил на президентских выборах 5 ноября и вступит у власти 20 января 2025 года.

В своих выступлениях он обещал снизить дефицит торгового баланса и вынудить бизнес перенести заводы в США. В Брюсселе опасаются, что исполнение этих обещаний может оказать негативное влияние на экономику ЕС, особенно на немецкую автомобильную промышленность.