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Финляндия будет отказывать украинцам в предоставлении убежища

20 декабря 2024 11:37
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Хельсинки пересмотрели политику в отношении украинцев. Теперь Финляндия будет отказывать в предоставлении убежища тем, кто живет в относительно мирных районах. То есть на территориях, которые не являются зоной конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия будет отказывать украинцам в предоставлении убежища-2

Впрочем, Финляндия и так не пользовалась большой популярностью среди украинцев. По данным миграционной службы страны, за последние 12 месяцев убежище здесь запросили лишь 13 человек. При этом почти все они прибыли в страну по программе временной защиты Евросоюза. Впервые она была применена в марте 2022 года.

# Международная политика

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