Финляндия будет отказывать украинцам в предоставлении убежища

Хельсинки пересмотрели политику в отношении украинцев. Теперь Финляндия будет отказывать в предоставлении убежища тем, кто живет в относительно мирных районах. То есть на территориях, которые не являются зоной конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, Финляндия и так не пользовалась большой популярностью среди украинцев. По данным миграционной службы страны, за последние 12 месяцев убежище здесь запросили лишь 13 человек. При этом почти все они прибыли в страну по программе временной защиты Евросоюза. Впервые она была применена в марте 2022 года.