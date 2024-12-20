Число пострадавших из-за столкновения поездов под Мурманском растёт

Число пострадавших из-за столкновения поездов под Мурманском растет. В списке уже 44 человека. Двое среди погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Минздрав России. Напомним, ЧП произошло в минувшую среду, 18 декабря. Пассажирский состав, следовавший в Санкт-Петербург, врезался в грузовой поезд.

С пути сошло 18 вагонов. Некоторые буквально смяло и оторвало друг от друга, таким сильным был удар. До сих пор на месте происшествия идет разбор завалов. Работает тяжелая техника и более 200 специалистов. Предварительная причина трагедии уже названа. Эксперты считают, что грузовой состав был не исправен, а в момент, когда аварию еще можно было предотвратить, машиниста не было у системы управления. Мужчина задержан, он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.