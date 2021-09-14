Билеты раскуплены на несколько месяцев вперёд. В Лондоне появился уникальный концертный зал в лодке

Новости Великобритании. В Лондоне появился уникальный концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне появился уникальный концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вы покупаете билет, садитесь в камерный зал, и музыка переносит вас куда-то далеко, в совсем другое место. Причем буквально. Потому что музыкальный салон расположен в лодке. То есть вы наслаждаетесь и музыкой, и проплывающими мимо великолепными пейзажами.
Эта идея пришлась по вкусу чопорной британской публике. На ближайшие месяцы все билеты уже раскуплены.