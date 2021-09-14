Прямой эфир

Билеты раскуплены на несколько месяцев вперёд. В Лондоне появился уникальный концертный зал в лодке

14 сентября 2021 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне появился уникальный концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Билеты раскуплены на несколько месяцев вперёд. В Лондоне появился уникальный концертный зал в лодке-1

Вы покупаете билет, садитесь в камерный зал, и музыка переносит вас куда-то далеко, в совсем другое место. Причем буквально. Потому что музыкальный салон расположен в лодке. То есть вы наслаждаетесь и музыкой, и проплывающими мимо великолепными пейзажами.

Билеты раскуплены на несколько месяцев вперёд. В Лондоне появился уникальный концертный зал в лодке-4

Эта идея пришлась по вкусу чопорной британской публике. На ближайшие месяцы все билеты уже раскуплены.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Карибском море задержали контрабандистов с кокаином на 81 млн долларов
14 сентября 2021 09:43

В Карибском море задержали контрабандистов с кокаином на 81 млн долларов

ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата
14 сентября 2021 09:33

ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата

Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира
14 сентября 2021 09:16

Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира