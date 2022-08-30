Французы протестуют против круизных лайнеров – один такой загрязняет воздух, как 30 тысяч машин

Новости Франции. На юге Франции начались массовые акции протеста против круизных лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди больше не хотят, чтобы громадные корабли заходили в их города.

Например, в Марселе горожане и вовсе заблокировали крупный плавучий отель, не дав ему пришвартоваться в порту. По их мнению, лайнеры своими выхлопами сильно отравляют окружающую среду и вредят здоровью. Их беспокойство разделяют и медики. В регионе участились случаи онкозаболеваний. Экологи, проведя свои исследования, выяснили, что один круизный лайнер, простоявший в порту Марселя всего один час, загрязняет воздух, как 30 тысяч автомобилей.