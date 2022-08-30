Странам Балтии необходимо срочно искать новых поставщиков газа или просить союзников поделиться

В странах Балтии сложилась самая сложная в Европе ситуация с запасами газа. Хранилища заполнены всего на половину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разумеется, этого недостаточно, чтобы пережить зиму. И пополнить запасы нечем. С августа прекращены поставки российского топлива, а доставляемый морем газ большей частью идет в Польшу. К отопительному сезону, который уже не за горами, дефицит может достичь критического уровня. Литве, Латвии и Эстонии необходимо либо срочно искать новых поставщиков, либо просить союзников по ЕС поделиться.

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