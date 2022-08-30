Прямой эфир

В Великобритании общественные здания будут бесплатно принимать людей, чтобы они могли погреться

30 августа 2022 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании общественные здания превратят в пункты обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании общественные здания будут бесплатно принимать людей, чтобы они могли погреться-1

С такой инициативой выступили власти крупнейших городов страны. Музеи, библиотеки, картинные галереи, другие организации и учреждения будут бесплатно принимать людей, чтобы те могли провести день в тепле. Причиной стал рост цен на электричество. К октябрю, как предупредили энергетики, тарифы вырастут на 80 %. Свет и тепло в домах постепенно становятся для британцев роскошью. Число людей, которые будут не в силах оплатить коммунальные счета, к зиме увеличится.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи индийцев покинули свои дома из-за масштабных наводнений на севере страны
30 августа 2022 07:51

Тысячи индийцев покинули свои дома из-за масштабных наводнений на севере страны

Движение поездов в Нидерландах парализовано – железнодорожники устроили забастовки
30 августа 2022 07:47

Движение поездов в Нидерландах парализовано – железнодорожники устроили забастовки

Протестующие в Багдаде взяли Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства
30 августа 2022 07:34

Протестующие в Багдаде взяли Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства