В Великобритании общественные здания будут бесплатно принимать людей, чтобы они могли погреться

С такой инициативой выступили власти крупнейших городов страны. Музеи, библиотеки, картинные галереи, другие организации и учреждения будут бесплатно принимать людей, чтобы те могли провести день в тепле. Причиной стал рост цен на электричество. К октябрю, как предупредили энергетики, тарифы вырастут на 80 %. Свет и тепло в домах постепенно становятся для британцев роскошью. Число людей, которые будут не в силах оплатить коммунальные счета, к зиме увеличится.