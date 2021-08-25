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Требуют от журналистов говорить правду. В Лондоне сотни людей штурмом взяли офис телекомпании

25 августа 2021 11:58
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Новости Великобритании. В центре Лондона сотни людей штурмом взяли офис местной телекомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие потребовали от журналистов говорить правду о вакцинации и COVID-запретах властей.

Требуют от журналистов говорить правду. В Лондоне сотни людей штурмом взяли офис телекомпании-1

По их мнению, телевизионщики дают искаженную информацию о прививках и пропагандируют введение в стране паспортов вакцинации, что является грубым нарушением прав человека и несовместимо с британскими ценностями.

Требуют от журналистов говорить правду. В Лондоне сотни людей штурмом взяли офис телекомпании-4

Похожий инцидент произошел 9 августа, когда COVID-диссиденты пытались штурмовать телецентр крупнейшей британской медиакорпорации в Лондоне.

# Акции протеста # Фотофакт

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