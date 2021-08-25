Требуют от журналистов говорить правду. В Лондоне сотни людей штурмом взяли офис телекомпании

Новости Великобритании. В центре Лондона сотни людей штурмом взяли офис местной телекомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие потребовали от журналистов говорить правду о вакцинации и COVID-запретах властей.

По их мнению, телевизионщики дают искаженную информацию о прививках и пропагандируют введение в стране паспортов вакцинации, что является грубым нарушением прав человека и несовместимо с британскими ценностями.