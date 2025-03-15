Причины сложившейся ситуации – низкая квалификации сотрудников, а также проблемы спроса и предложения на рынке труда. Эксперты отмечают, что система образования Европы не успевает за быстрым развитием технологий, особенно в сфере информации и коммуникации. Ситуация усугубляется и демографическим кризисом. Старение еврорегиона добивает и без того изможденный рынок труда. Так, бельгийский институт EGMONT предрекает потерю миллиона работников ежегодно до 2050 года. Однако главная причина кадрового упадка – это приоритеты европейской политики. Сейчас голова местных чиновников повернута в сторону перевооружения Евросоюза и нескончаемой милитаризации Украины. Так, спонсирование геополитических амбиций и разобщенность в правящих кругах стран Европы попросту делает невозможным инвестиции в образование и создание новых рабочих мест.