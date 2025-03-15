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В Европе ощущается дефицит кадров по 42 профессиям

15 марта 2025 17:12
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Латвия – это лишь верхушка айсберга. Критическая нехватка специалистов парализует также европейское строительство, транспорт и здравоохранение. Согласно отчету Еврокомиссии, в регионе невостребованными остаются 42 профессии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе ощущается дефицит кадров по 42 профессиям-2

Причины сложившейся ситуации – низкая квалификации сотрудников, а также проблемы спроса и предложения на рынке труда. Эксперты отмечают, что система образования Европы не успевает за быстрым развитием технологий, особенно в сфере информации и коммуникации. Ситуация усугубляется и демографическим кризисом. Старение еврорегиона добивает и без того изможденный рынок труда. Так, бельгийский институт EGMONT предрекает потерю миллиона работников ежегодно до 2050 года. Однако главная причина кадрового упадка – это приоритеты европейской политики. Сейчас голова местных чиновников повернута в сторону перевооружения Евросоюза и нескончаемой милитаризации Украины. Так, спонсирование геополитических амбиций и разобщенность в правящих кругах стран Европы попросту делает невозможным инвестиции в образование и создание новых рабочих мест. 

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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