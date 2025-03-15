Пострадали три человека. В Белграде машина въехала в толпу протестующих

На протесте в Жарково автомобиль въехал в толпу, сбив трех человек. 50-летний водитель оказал сопротивление при задержании, но был арестован. Об этом пишет ТАСС.
Пострадавших доставили в больницу. По сообщениям, водитель попытался скрыться. Он перекатил женщину на капоте, в результате чего его машина была повреждена.
В ходе протестов 15 марта были заблокированы основные пункты Белграда, в связи с чем общественный транспорт остановился. Глава правительства Милош Вучевич объявил о попытках насильственного захвата правительственных учреждений, которые будут пресекаться жестко.
В свою очередь, президент Александр Вучич заявил о наказании за подобные действия. Власти призывают к диалогу, несмотря на напряженность, вызванную иностранной поддержкой оппозиции.