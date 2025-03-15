Пострадали три человека. В Белграде машина въехала в толпу протестующих

На протесте в Жарково автомобиль въехал в толпу, сбив трех человек. 50-летний водитель оказал сопротивление при задержании, но был арестован. Об этом пишет ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу. По сообщениям, водитель попытался скрыться. Он перекатил женщину на капоте, в результате чего его машина была повреждена.