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Пострадали три человека. В Белграде машина въехала в толпу протестующих

15 марта 2025 16:33
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На протесте в Жарково автомобиль въехал в толпу, сбив трех человек. 50-летний водитель оказал сопротивление при задержании, но был арестован. Об этом пишет ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу. По сообщениям, водитель попытался скрыться. Он перекатил женщину на капоте, в результате чего его машина была повреждена.

Пострадали три человека. В Белграде машина въехала в толпу протестующих-1

Фото: pixabay

В ходе протестов 15 марта были заблокированы основные пункты Белграда, в связи с чем общественный транспорт остановился. Глава правительства Милош Вучевич объявил о попытках насильственного захвата правительственных учреждений, которые будут пресекаться жестко.

В свою очередь, президент Александр Вучич заявил о наказании за подобные действия. Власти призывают к диалогу, несмотря на напряженность, вызванную иностранной поддержкой оппозиции.

# ДТП

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