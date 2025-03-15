И хоть заработная плата в отрасли и выросла в среднем на 10 %, а также были выплачены премии в размере 300 евро, дефицит военной силы все еще сохраняется. По данным Госпогранохраны, самая сложная ситуация с кадрами сейчас в Риге, которая, к тому же находится далеко от школы пограничников, куда курсанты, видимо, и не доезжают. Так, на границе с Беларусью и Россией не хватает людей для работы на мониторах видеонаблюдения, поэтому вместо пограничников будут наняты обычные охранники. На эту должность станут рассматривать и отставных пенсионеров-пограничников. Зарплата у них, конечно, поменьше, но и требования, мягко говоря, снижены. Планируется, что им будут помогать рижские полицейские, хоть их, опять же, больше всего не хватает именно в столице Латвии. Тем не менее, страшно подумать, что же будет с Прибалтийским разленившимся войском, если в Вашингтоне все-таки примут решение ослабить численность американских солдат в Евросоюзе.