В Белграде на масштабный митинг вышли более 30 тысяч граждан

В Сербии продолжаются массовые протесты. Они начались 5 месяцев назад в связи с трагедией в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта в Белграде собралось около 30 тысяч митингующих. По данным властей, к ночи ожидается более 60 тысяч человек. Данный протест считается кульминационным. Парламент закрыт из соображений безопасности на три дня: с пятницы по воскресенье. Ранее президент Александр Вучич предупредил, что субботний митинг может стать попыткой захватить власть. Цель таких действий – принуждение к формированию переходного правительства. Накануне полиция задержала шестерых активистов оппозиции по подозрению в подготовке действий, направленных против конституционного строя и безопасности. Вместе с тем серьезных нарушений общественного порядка не было, как уточнили в МВД. Президент направил полицию обеспечить безопасность участников и применять силу лишь в крайних случаях. Он также сообщил, что делает все возможное, чтобы обеспечить мир и призвал не участвовать в митинге.