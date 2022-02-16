Украина приостановила транзит продукции «Беларуськалия»

О причинах остановки пока ничего не сообщается. Также не известно, на какой срок введен запрет. От этого пострадает и сам Киев. Известно, что в 2021 году украинские железные дороги перевезли около 2 миллионов тонн из Беларуси, из них 270 тысяч тонн – для местных предприятий. Прекращение поставок больно ударит и по ним. Зарабатывали на белорусском транзите и морские порты. Только за 2021 год через них перевезли более 280 тысяч тонн калийных удобрений.