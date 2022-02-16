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Шесть человек погибли при сильном наводнении на юге Бразилии

16 февраля 2022 09:13
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Новости Бразилии. Шесть человек погибли при сильном наводнении на юге Бразилии. За несколько часов там выпало более месячной нормы осадков, что привело к разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шесть человек погибли при сильном наводнении на юге Бразилии-1

Вода стремительно продолжает прибывать и уже затопила многие города. Люди вынуждены бежать от стихии, бросая свои дома, которые становятся непригодны для жилья. Ситуацию осложняют многочисленные оползни. Они заваливают дороги и улицы населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия сейчас работают более 200 спасателей.  

# Наводнение # Фотофакт

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