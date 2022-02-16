Новости Бразилии. Шесть человек погибли при сильном наводнении на юге Бразилии. За несколько часов там выпало более месячной нормы осадков, что привело к разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода стремительно продолжает прибывать и уже затопила многие города. Люди вынуждены бежать от стихии, бросая свои дома, которые становятся непригодны для жилья. Ситуацию осложняют многочисленные оползни. Они заваливают дороги и улицы населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия сейчас работают более 200 спасателей.