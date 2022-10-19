В Европе из-за энергокризиса могут вспыхнуть гражданские войны
В Европе возрастает угроза возникновения гражданских войн из-за энергокризиса. Таким мнением поделился политический обозреватель одного из американских изданий. Автор уверен, что столкновения и беспорядки неизбежны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политическое руководство Европы не решает проблемы людей. Перебои с электричеством, к которым в ЕС уже готовятся, спровоцируют новую волну негодования среди жителей, что в конечном итоге может привести к социальному взрыву. Европейцы не готовы лишаться благ цивилизации. Об этом говорят регулярные протесты. Если зимой людям придется мерзнуть, оставаться без света даже на короткое время, последствия могут быть непредсказуемыми.
Впрочем, уже сейчас протестные настроения в Европе резко выросли. Из-за увеличения стоимости жизни многие, не стесняясь, высказываются в адрес своих правительств. Некоторые, опасаясь ухудшения ситуации, эмигрировали. Предстоящая зима станет настоящим экзаменом для европейских властей.