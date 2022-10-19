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В Европе из-за энергокризиса могут вспыхнуть гражданские войны

19 октября 2022 09:17
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В Европе возрастает угроза возникновения гражданских войн из-за энергокризиса. Таким мнением поделился политический обозреватель одного из американских изданий. Автор уверен, что столкновения и беспорядки неизбежны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе из-за энергокризиса могут вспыхнуть гражданские войны-1

Политическое руководство Европы не решает проблемы людей. Перебои с электричеством, к которым в ЕС уже готовятся, спровоцируют новую волну негодования среди жителей, что в конечном итоге может привести к социальному взрыву. Европейцы не готовы лишаться благ цивилизации. Об этом говорят регулярные протесты. Если зимой людям придется мерзнуть, оставаться без света даже на короткое время, последствия могут быть непредсказуемыми.

В Европе из-за энергокризиса могут вспыхнуть гражданские войны-4

Впрочем, уже сейчас протестные настроения в Европе резко выросли. Из-за увеличения стоимости жизни многие, не стесняясь, высказываются в адрес своих правительств. Некоторые, опасаясь ухудшения ситуации, эмигрировали. Предстоящая зима станет настоящим экзаменом для европейских властей.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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