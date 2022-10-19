В Европе из-за энергокризиса могут вспыхнуть гражданские войны

В Европе возрастает угроза возникновения гражданских войн из-за энергокризиса. Таким мнением поделился политический обозреватель одного из американских изданий. Автор уверен, что столкновения и беспорядки неизбежны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политическое руководство Европы не решает проблемы людей. Перебои с электричеством, к которым в ЕС уже готовятся, спровоцируют новую волну негодования среди жителей, что в конечном итоге может привести к социальному взрыву. Европейцы не готовы лишаться благ цивилизации. Об этом говорят регулярные протесты. Если зимой людям придется мерзнуть, оставаться без света даже на короткое время, последствия могут быть непредсказуемыми.