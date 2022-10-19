Коронавирус и грипп могут ударить с удвоенной силой

По мнению специалистов Европарламента, вполне вероятно возвращение коронавируса и гриппа с удвоенной силой. Эксперты призывают к срочным действиям, поскольку уровень вакцинации в Европе слишком низок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр профилактики и контроля заболеваний совместно с ВОЗ призывает европейцев сделать прививку против обоих вирусов. Это лучшая форма защиты. И подготовка людей к зимнему периоду, когда ожидается сильный рост заболеваемости. Среди стран, где в прошлом сезоне было отмечено наибольшее количество вакцинированных в возрасте 65+, лидирует Португалия (более 80 %) и Испания (63 %).