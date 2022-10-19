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Курьёз произошёл в Турции во время награждения призёров по армрестлингу среди девушек

19 октября 2022 06:49
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Новости Турции. Курьез произошел в Турции во время награждения призеров по армрестлингу среди девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курьёз произошёл в Турции во время награждения призёров по армрестлингу среди девушек-1

Занявшие второе и третье место спортсменки из Казахстана сначала развернули свой внушительных размеров флаг. Но победительницу – турчанку – такой «размах» не устроил. Начались мини-геополитические разборки, чей же флаг будет заметнее на пьедестале. Правда, в конце победила дружба, но неизвестно, что по этому поводу думают сами участницы.

# Спортивные соревнования # Новости Турции # Фотофакт

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