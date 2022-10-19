Прямой эфир

В Германии дефицит сотрудников обойдётся в 85 млрд долларов

19 октября 2022 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии подсчитали, что ежегодный ущерб от дефицита сотрудников обойдется в 85 миллиардов долларов. По данным опросов, половина фирм сокращает производство из-за кадровых проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии дефицит сотрудников обойдётся в 85 млрд долларов-1

Они, в свою очередь, вызваны усилением энергетического и финансового кризисов, заявляют в компаниях. В результате чего квалифицированных сотрудников просто не хватает. Из-за этого увеличивается нагрузка на остальных. Казалось бы, можно привлечь людей с помощью денег. Но, по мнению экспертов, рост зарплаты, которого требуют многие профсоюзы, может ударить по экономике Германии еще сильнее. Какой выход из замкнутого круга найдет правительство, пока неясно. Однако сделать это надо как можно скорее. Прогнозы специалистов явно не в пользу бизнеса.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии житель Сомали зарезал двоих человек в магазине, ещё один тяжело ранен
18 октября 2022 19:59

В Германии житель Сомали зарезал двоих человек в магазине, ещё один тяжело ранен

Жители Италии требуют прекратить членство своей страны в НАТО. Они недовольны военными расходами
18 октября 2022 19:55

Жители Италии требуют прекратить членство своей страны в НАТО. Они недовольны военными расходами

Лиз Трасс не собирается уходить с поста премьер-министра
18 октября 2022 19:10

Лиз Трасс не собирается уходить с поста премьер-министра