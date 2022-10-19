В Германии дефицит сотрудников обойдётся в 85 млрд долларов

Они, в свою очередь, вызваны усилением энергетического и финансового кризисов, заявляют в компаниях. В результате чего квалифицированных сотрудников просто не хватает. Из-за этого увеличивается нагрузка на остальных. Казалось бы, можно привлечь людей с помощью денег. Но, по мнению экспертов, рост зарплаты, которого требуют многие профсоюзы, может ударить по экономике Германии еще сильнее. Какой выход из замкнутого круга найдет правительство, пока неясно. Однако сделать это надо как можно скорее. Прогнозы специалистов явно не в пользу бизнеса.