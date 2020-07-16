В Европе фиксируют новый всплеск заболеваний коронавирусом

Новости мира. Страны Европы накрыла вторая волна пандемии. Рост числа заболевших фиксируется в Испании, Британии, Франции, Италии, Германии и других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых городах власти вновь ужесточают ограничительные меры, однако глобального карантина Европа больше вводить не намерена. Слишком сильным оказался удар по экономике, на восстановление которой государствам потребуется несколько лет.

Новая стратегия борьбы с коронавирусом, которую разрабатывают участники Евросоюза, включает создание запасов медицинских средств и расширение практики тестирования.