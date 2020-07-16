Люди бросали машины и выбирались вплавь. В Палермо устраняют последствия наводнения

Новости Италии. Последствия сильнейшего наводнения устраняют в итальянском Палермо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июля на город обрушился мощный ливень. Буквально за несколько часов выпала годовая норма осадков. Вода поднималась так быстро, что дороги превратились в реки, сметающие всё на своём пути.





Непогода застала врасплох автолюбителей. Люди бросали машины и выбирались из затопленных тоннелей вплавь. Несколько человек оказались в больнице, двое погибли.