Мальдивы открыли границы для туристов. Результаты теста на коронавирус не нужны

Мальдивы вновь принимают туристов со всего мира. 15 июля страна открыла границы, а в аэропорту встретили первых за четыре месяца иностранных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть на архипелаг, путешественникам не нужно предоставлять результаты теста на COVID-19, также был отменен обязательный двухнедельный карантин. По прилету нужно будет только заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру.