ЕС не допустит нового карантина и остановки экономики при второй волне коронавируса

Новости мира. ЕС не допустит нового глобального карантина и остановки экономики в случае второй волны коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по здравоохранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегия Еврокомиссии включает в себя меры по созданию запасов медицинских средств и препаратов. Разрабатывается план по наращиванию возможностей систем здравоохранения европейских стран и регионов, в случае возникновения там новых очагов заболевания.