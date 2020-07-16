ЕС не допустит нового карантина и остановки экономики при второй волне коронавируса

Новости мира. ЕС не допустит нового глобального карантина и остановки экономики в случае второй волны коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по здравоохранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. ЕС не допустит нового глобального карантина и остановки экономики в случае второй волны коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по здравоохранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стратегия Еврокомиссии включает в себя меры по созданию запасов медицинских средств и препаратов. Разрабатывается план по наращиванию возможностей систем здравоохранения европейских стран и регионов, в случае возникновения там новых очагов заболевания.
Так как новый всплеск коронавируса многие эксперты ожидают осенью, Евросоюз предлагает расширить вакцинацию против сезонного гриппа.
Привычная для всех эпидемия может подорвать иммунитет людей и обострить последствия возможной второй волны COVID-19. По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 13 миллионов человек.