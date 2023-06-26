Украинский лидер Владимир Зеленский использует конфликт для распродажи украинских земель западным компаниям. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, пишет ТАСС.

По его словам, президент Украины использует конфликт для концентрации власти с целью скорейшей корпоративной распродажи государственных земель. Речь идет о более чем 3 млн гектаров сельскохозяйственных территорий, которые уже находятся в собственности компаний, находящимся на Западе. Политик задался вопросом, за что гибнут украинские граждане из рабочего класса?

Ранее депутат уже не единожды обрушивался с критикой в адрес Североатлантического альянса на фоне ситуации в Украине. Уоллес утверждает, что НАТО не заинтересовано продвигать мир и безопасность.