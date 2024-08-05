В Европарламенте хотят исключить Венгрию из Шенгена

Члены Европарламента требуют остановить участие Венгрии в Шенгенской зоне в связи с отказом от ужесточения ее визового режима для россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В письме, которое подписали порядка 70 парламентариев, отмечается, что на венгерских границах необходимо ввести новые меры контроля.

9 июля Венгрия обнародовала список стран, гражданам которых можно выдать двухлетнюю трудовую визу, среди которых оказались Россия и Беларусь. Это обусловлено изменениями в миграционном законодательстве, которые вступили в силу 1 января 2024 года. С 1 июля Венгрия будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев.