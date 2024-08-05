Премьер Бангладеш подала в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку, что было подтверждено министром внутренних дел Асадуззаманом Ханом. Об этом пишет ТАСС.

Управление страной временно возьмут на себя вооруженные силы. Генерал Вакер-уз-Заман, возглавляющий армию, проведет встречу с президентом, чтобы создать временное правительство.

На фоне протестов Хасина, которая управляет страной с 2009 года, уехала из Бангладеш и направилась в Индию, где собиралась вылететь в Лондон. Протестующие взяли ее резиденцию штурмом после ее отъезда.