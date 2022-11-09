В Эстонию направится дополнительная боевая группа из Великобритании

Великобритания направит в Эстонию боевые и транспортные вертолеты, а также дополнительную боевую группу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произойдет это уже в начале 2023 года. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики.

Англичане собираются сделать это для повышения эффективности и усиления батальонной группы НАТО, размещенной в стране. Кроме того, с помощью британцев будет формирована эстонская дивизия, которая будет находиться под командованием Североатлантического альянса. В нее войдут и подразделения союзников, постоянно дислоцированных в Эстонии.