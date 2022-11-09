В США подводят итог промежуточных выборов. Кто лидирует?
Новости США. В США закончилось голосование на промежуточных выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После закрытия участков идет подсчет голосов. По предварительным данным, в борьбе за места в Палате представителей пока лидируют республиканцы.
Они получили 192 места, демократы – 168. Чтобы контролировать нижнюю палату Конгресса, нужно обеспечить себе как минимум 218 мест. Более острая конкуренция идет за главенство в Сенате. Там у обеих партий пока равные результаты: по 47 мест. Демократической партии для большинства будет необходимо 50.
Итоги выборов еще не подведены, но их уже называют украденными. Аномалии начались с бюллетенями тех, кто голосовал досрочно, по почте. В одном из округов штата Джорджия более 1 000 бланков просто не отправили избирателям. В Пенсильвании могут признать недействительными почти 3 500 бюллетеней. Отзывают их под любыми предлогами.
Экзитполы в США: Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах.