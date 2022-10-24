В Эстонии выросло число нуждающихся в социальном пособии

С начала года департамент социального страхования одобрил более 75,5 тысячи заявлений, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. Для сравнения в 2021 году за пособиями обратились чуть более 60 тысяч эстонцев. Это люди или семьи, чей ежемесячный доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Причиной такой динамики стал повсеместный рост цен из-за подорожания электроэнергии.