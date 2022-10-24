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В Эстонии выросло число нуждающихся в социальном пособии

24 октября 2022 08:38
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Новости Эстонии. В Эстонии сильно выросло число людей, нуждающихся в социальном пособии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии выросло число нуждающихся в социальном пособии-1

С начала года департамент социального страхования одобрил более 75,5 тысячи заявлений, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. Для сравнения в 2021 году за пособиями обратились чуть более 60 тысяч эстонцев. Это люди или семьи, чей ежемесячный доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Причиной такой динамики стал повсеместный рост цен из-за подорожания электроэнергии.

# Экономический кризис # Фотофакт

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