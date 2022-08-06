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В Эстонии всерьёз взялись за снос памятников советским воинам – даже создали секретную комиссию

06 августа 2022 10:36
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Новости Эстонии. В Эстонии засекретили работу комиссии по монументам советской эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР, как и состав созданной на прошлой неделе структуры, не раскрывается.  

В Эстонии всерьёз взялись за снос памятников советским воинам – даже создали секретную комиссию-1

Известно лишь, что в нее вошли представители различных министерств и ведомств страны, а возглавит организацию Аско Кивинук, ранее работавший в государственном центре оборонных инвестиций. План действий, точнее план устранения подвига советских воинов, в правительстве ожидают в течение нескольких дней.  

# Вторая мировая война # Аско Кивинук # Новости Эстонии # Фотофакт

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